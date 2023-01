Das neue TONOMUS Venture Studio startet Metaverse-Wettbewerb, um die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen

Die Metaverse New Venture Competition ist der erste in einer Reihe von Wettbewerben. Wettbewerbe für neue Ventures sind ein entscheidendes Element in der Strategie des Studios, um globales Unternehmertum zu fördern und Ventures und Investitionen zu entwickeln, die der Umwelt zugute kommen, neue Lebensweisen in der Gemeinschaft schaffen und kognitive Technologien in einer breiten Palette von Sektoren entwickeln, um die Menschheit zu stärken.

Beverly Rider, CEO des TONOMUS Venture Studios, sagte: „Wir sehen erst die Spitze des Eisbergs, wenn es darum geht, wie wir das Metaverse nutzen können, um aktuelle und zukünftige Probleme zu lösen. Wir brauchen eine enorme Zusammenarbeit und Einfallsreichtum, Ideen und Perspektiven von allen, von überall her, eine neue Generation von Unternehmern und wahrhaft wegweisende Technologien, von denen einige noch nicht einmal gedacht wurden. Völlig neue Branchen warten nur darauf, erfunden zu werden – wenn dies geschieht, werden wir das Versprechen des Metaversums freisetzen können."

Die Reihe der neuen Venture-Wettbewerbe von TONOMUS Venture Studio wird in die Plattform des Studios einfließen. Schwerpunkt ist das kognitive Ökosystem, einschließlich Web3, Hyperkonnektivität, Hyperscale-Rechenzentren, Rechenleistung, Datenschutz, intelligente Analytik, KI, Robotik, Netzwerkausrüstung und Cloud-Infrastruktur, Digital-Twin-Technologie, Gaming und vieles mehr.