Wirtschaft Norwegens Staatsfonds erwägt Rückzug aus israelischen Banken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der norwegische Staatsfonds erwägt den Rückzug von Investitionen aus israelischen Banken, falls diese durch ihre Kreditvergabe zum Siedlungsbau in den seit 1967 besetzten Palästinensergebieten beitragen. Das geht aus Dokumenten hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Demnach empfiehlt der Ethikrat des Fonds den Schritt. Die Entscheidung liegt bei der Zentralbank, die dem Finanzministerium untersteht. Cecilie Hellestveit, Mitglied im Ethikrat, sagte der "Welt am Sonntag", bei der Überprüfung gehe es nur um einzelne wenige Banken, die genau in diesem Segment tätig seien.