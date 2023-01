Dem Dax gelang am gestrigen Freitag (06.01.) ein furioses Wochenfinale. Der Index knackte hierbei auch die wichtigen 14.600 Punkte, was wiederum für die nächste Handelswoche gewisse (bullische) Erwartungen schürt.

Von der exzellenten Stimmung konnte auch die Allianz-Aktie profitieren. Ohnehin verzeichnete die Aktie bereits ein starkes viertes Quartal 2022, wenngleich die letzten Tage des Jahres 2022 von einer Konsolidierung in Form einer Seitwärtsbewegung geprägt waren.

Damit scheint jetzt erst einmal Schluss zu sein, denn die Allianz kreierte ein Ausbruchsszenario – ähnlich wie die Aktie der Münchener Rück.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 06.01. „Münchener Rück - Kursrally geht in die nächste Runde!“

Kommen wir auf die Allianz-Aktie und deren spannende Charttechnik zu sprechen.

Der obere Chart verdeutlicht das aktuelle Ausbruchsszenario. Nachdem das vierte Quartal von einer fulminanten Aufwärtsbewegung geprägt war, die die Aktie über die 200 Euro führte, ließ es die Allianz in den letzten Wochen des Jahres ruhiger angehen. Es bildete sich eine Seitwärtsbewegung in den Begrenzungen 207 Euro auf der Oberseite und 200 Euro auf der Unterseite aus. Ein kurzer Ausflug in Richtung 197,5 Euro konnte schnell kompensiert werden.

In den ersten Tagen des neuen Jahres verstärkte die Aktie den Druck auf die obere Begrenzung und setzte schließlich zum Sprung über die 207 Euro an. Im Bereich von 210 Euro verläuft die nächste relevante Widerstandszone, doch auch diese scheint nachzugeben. Der Wochenschluss oberhalb von 211 Euro nährt die Hoffnung auf die Fortsetzung des Ausbruchsszenarios.

Kurzum. Die Allianz ist gerade im Begriff, eine Weichenstellung zu vollziehen. Die aktuelle Konstellation im Chart offeriert der Aktie die Möglichkeit, die Bewegung bis in den Bereich von 220+ Euro auszudehnen. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im Idealfall auf den Bereich von 207 Euro begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 197,5 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig werden.