Anycubic hält Drucker-Camps mit Yale Funbotics ab, um Kinder in die Welt der 3D-Drucker einzuführen

New Haven, Connecticut (ots/PRNewswire) - Anycubic (https://www.anycubic.com/) ,

ein weltweit renommiertes 3D-Drucker-Unternehmen, hat am 11. Dezember sein

Anycubic X Yale Funbotics 3D Modeling & Printing Camp abgeschlossen. Das erste

Bildungsinkubationsprojekt des Unternehmens wurde in Zusammenarbeit mit Yale

Funbotics durchgeführt, mit dem Ziel, Kinder in das 3D-Drucken und den Bau und

die Verwendung von 3D-Druckern von Acycubic einzuführen. Das Drucker-Camp wurde

auch im Juli und Oktober durchgeführt und gab Kindern eine Einführung in die

Welt der 3D-Drucker, ein Verständnis dafür, wie ein 3D-Drucker funktioniert, und

einen allgemeinen Überblick über 3D-Modellierung, Slicing und die Arbeitsabläufe

von 3D-Druckern.



Einführung in das 3D-Drucken für Schüler