Jackery erhält bei der CES 2023 vier Innovation Awards für seine innovativen tragbaren Lösungen mit erneuerbarer Energie

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Jackery (https://bit.ly/3s9FMaF) , das weltweit

führende Unternehmen bei innovativen Lösungen für tragbare Stromversorgung und

grüne Energie für Außenaktivitäten, gab bekannt, dass vier seiner nachhaltigen

Energielösungen mit dem CES 2023 Innovation Award (Innovationspreis der CES

2023) ausgezeichnet wurden. Das LightTent-AIR von Jackery, ein photovoltaisch

betriebenes Zelt, das mit dünnen und flexiblen Galliumarsenid-Solarzellen (GaAs)

ausgestattet ist, die eine Gesamtleistung von bis zu 1.200 W bieten, wurde als

einer der "CES Best of Innovation Honorees" (CES-Preisträger für die beste

Innovation) gewürdigt.



Als einer der am sehnlichsten erwarteten jährlichen Wettbewerbe der Consumer

Technology Association (CTA) bewertet das Programm der CES Innovation Awards

Einreichungen in 28 Produktkategorien auf der Grundlage einer Bewertung, die von

einer elitären Jury aus Branchenexperten abgegeben wird. Die Ankündigung im

Vorfeld der CES 2023, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindet,

zeichnet Produkte an der Spitze von Innovation und Technik in der

Unterhaltungselektronik aus, und die Beiträge mit der höchsten Bewertung in

jeder Kategorie erhalten die Auszeichnung "Best of Innovation".