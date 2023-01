Nach rund 5 Prozent Aufschlag in der ersten Handelswoche des Jahres steht der DAX wieder am oberen Band seiner Range, die wir uns über die letzten beiden Monate immer wieder angesehen hatten:

20230108 Xetra DAX Range

Gelingt hier der Durchbruch? Immerhin gaben die Arbeitsmarktdaten aus den USA Mut. Sie kamen am Freitag über den Erwartungen aber dennoch leicht unter den Daten des Vormonats über die Ticker und bescheinigen der US-Wirtschaft eine solide Lage, in welche die US-Notenbank FED nicht überhastet eingreifen muss:

US-Arbeitsmarkt am 2023-01-06

Damit hellte sich die Stimmung in den USA weiter auf, wie der Feed and Greed Index aufzeigt:

2023-01-07 Fear and Greed

Mein Trading an der Wall Street zeige ich gern wieder ab Montag zum Handelsstart:

In Summe stand der DAX dennoch wesentlich besser als die Wall Street da, wie die Zusammenfassung der Indizes auf Wochensicht zeigt:

2023-01-07 Woche Indizes

Was kann man daraus für die neue Woche ableiten?

DAX-Ideen zum Wochenstart

Die am Freitag in der Morgenanalyse gezeigte 14.500 waren nur ein kurzfristiger Widerstand (Rückblick):

20230105 DAX Endloskontrakt

Es lockte in der Tat das Hoch aus Mitte Dezember, was parallel auch ein 6-Monatshoch darstellt:

20230108 DAX Xetra 4 Wochen

Damit war die obere Linie von der Freitagsanalyse gemeint (Rückblick):

20230106 DAX Endloskontrakt 4 Wochen

In der Nachbörse ist diese auch direkt erreicht worden:

20230108 DAX Endloskontrakt

Das daraus resultierende "Big Picture" zeige ich Dir mit einigen weiteren Ideen in diesem Video dieser Analyse auf:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für die neue Handelswoche

Dabei sprechen wir normalerweise neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen.

Zudem gibt es weitere Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.

Montag starten wir mit der Arbeitslosenquote aus der EU und Donnerstag dann mit dem EU-Wirtschaftsbulletin. Wichtigster Ankerpunkt dürften die Verbraucherpreise aus den USA um 14.30 Uhr am Donnerstag sein, sowie der Uni Michigan Index am Freitagnachmittag.

Auszugsweise sind die wichtigsten Termine hier dargestellt. Eine tagesaktuelle Auswahl erfolgt in den Tagesanalysen.

2023-01-08 Wirtschaftsdaten Woche

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

