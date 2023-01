Dann entstanden weitere Kryptowährungen, neue Ökosysteme, neue Ideen für Einsatzgebiete, neue Anwendungen, Geschäftsmodelle und Firmen. Es begann der Aufstieg der Kryptos – und der Kurse. Bitcoin, Ether & Co. entwickelten sich zu Anlageobjekten – oder vielleicht mehr Spekulationsobjekten. Es wurden Handelsplattformen geschaffen, vor allem in Ländern, deren Regulierung als eher lax bekannt ist. Der Begeisterung tat das keinen Abbruch.

Jedes Mal, wenn die Kurse der Kryptowährungen einbrechen, wird auch deren Untergang beschworen. Das ist menschlich, denn wer weiß schon, wie lange etwas so Neues wie die Kryptos wirklich bleibt? Erst 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste und heute noch größte Kryptowährung geschaffen. Und war beileibe kein großer Erfolg – zunächst. Der Kurs dümpelte, der Bitcoin war nur das Spielzeug technologiebegeisterter Nerds oder von Teil-Anarchie träumender Fantasten.

Die Kurse stiegen bis zum ersten großen Hoch 2017. Dann setzte Ernüchterung ein und damit einher gingen die Erwartungen, dass die Kryptowährungen jetzt verschwinden würden. Das Ende der Kryptos wurde mehr als einmal beschrieben, doch die Experten der Krypto-Implosion lagen grandios falsch. Es begann nach einer Durststrecke der nächste starke Anstieg. Und dieser wurde vor allem dadurch gefüttert, dass nicht mehr nur Privatanleger die Kryptowährungen kauften, sondern jetzt auch institutionelle Anleger mitmischten. Das bedeutet mehr Kapital im Rücken, weshalb dieses Mal der Aufstieg auch noch einmal deutlich höher führte.

Doch wichtiger noch: zusammen mit dem Kursanstieg kam es zu einem flächendeckenden Ausbau der Kryptoinfrastruktur. Die großen Adressen richteten eigene Abteilungen ein, suchten sich Dienstleister für Verwahrung, Handel und die Schnittstelle zum klassischen Banking oder zur Anlage. Kryptos wurden depotfähig – zumindest teilweise. Parallel dazu wurde die Regulierung vorangetrieben. Institutionelle Anleger sind risikoscheuer, müssen mehr Regularien beachten und wollen dies gerne in ihren Anlagen wiederfinden.

Die EU genau wie andere Staaten brachten umfangreiche Regularien auf den Weg, die einen sicheren und vor allem verlässlichen Rechtsrahmen für die Kryptos schaffen. Insofern verlagert sich das Geschäft mit den Kryptos mehr und mehr in die regulierten Märkte. Dort entstehen neue Geschäftsmodelle auf Basis klarere Regelungen. Und das ist der größte Unterschied: Staaten und Firmen haben sehr viel Zeit, Geld und Köpfe in die Kryptos gesteckt. Zu viel, um sie wieder verschwinden zu lassen. Insofern ist das Gerede vom Ende der Kryptos so falsch wie selten.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de