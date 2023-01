Bericht Hinweise auf Milliardenverschwendung bei PCR-Tests

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Während der Corona-Pandemie haben Staat und Krankenkassen offenbar deutlich mehr Geld für PCR-Tests ausgegeben als nötig. Einen "großen Teil" der insgesamt sechs Milliarden Euro hätte man sparen können, berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" nach gemeinsamen Recherchen.



Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) räumte auf Anfrage der drei Medien ein, dass die Preise für PCR-Tests "zu hoch" gewesen seien. In den Recherchen geht es unter anderem um Preis-Kalkulationen, mit denen die Ärztefunktionäre hohe Erstattungspreise für die Labore aushandelten. Die Testmaterialien seien auf dem Markt damals deutlich günstiger zu kaufen gewesen, als Ärztevertreter in den Preisverhandlungen angegeben hätten, berichten WDR, NDR und SZ. Demnach bezifferten Ärztevertreter in den Verhandlungen mit den Krankenkassen im Mai 2020 die Materialkosten für einen PCR-Test mit 22,02 Euro.