Snapmaker Artisan und J1 zeigen auf der CES 2023 beeindruckende Versatilität

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Der Digitalhersteller Snapmaker hat kürzlich an der

CES 2023 teilgenommen, der weltweit einflussreichsten Technologieveranstaltung,

die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfand. Darüber hinaus wurde

Snapmaker als ein CES 2023 Innovation Awards Honoree für Snapmaker Artisan

(https://bit.ly/3Cpurss) geehrt.



Das Programm der CES Innovation Awards, im Besitz und produziert von der

Consumer Technology Association (CTA)®, ist ein jährlicher Wettbewerb, der

herausragendes Design und Ingenierleistungen in 28 Produktkategorien der

Produktkategorien auszeichnet. In diesem Jahr trat Snapmaker Artisan aus einer

hohen Anzahl von mehr als 2.100 Einreichungen durch die Idee eines verbesserten

modularen Designs und seine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit hervor.

Snapmaker Artisan ist die neueste Generation des Drei-in-eins-3D-Druckers

Snapmaker, der mit einem 300 °C heißen dualen Extrusions-3D-Druckmodul, einem

leistungsstarken 10-W-Lasermodul, einem CNC-Schneidemodul mit 200 W, einer

riesigen Arbeitsfläche von 400 x 400 x 400 und einem innovativen

Quick-Swap-Design ausgestattet ist. Die verbesserten Funktionen ermöglichen es

Artisan, die Grenzen dessen zu überschreiten, was ein modulares

Fertigungswerkzeug leisten kann.