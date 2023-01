Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Produktion in Deutschland ist zuletzt leicht gestiegen. Laut der aktuellsten verfügbaren Daten für den Monat November meldete das Statistische Bundesamt am Montag einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent.



Im Oktober war die Produktion im Vormonatsvergleich noch um 0,4 Prozent gefallen (vorläufiger Wert: -0,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat war sie im November 2022 kalenderbereinigt 0,4 Prozent niedriger. Die Industrieproduktion legte im November gegenüber Oktober saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent zu.





Innerhalb der Industrie stiegen die Produktion von Vorleistungsgütern um 1,1 Prozent und von Investitionsgütern um 0,7 Prozent. Die Produktion von Konsumgütern sank um 1,5 Prozent. Im Vergleich zum November 2021 war die industrielle Produktion kalenderbereinigt 0,5 Prozent höher. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im elften Monat des Jahres um 3,0 Prozent höher.Die Bauproduktion lag um 2,2 Prozent niedriger als im Vormonat. In den energieintensiven Industriezweigen stieg die Produktion im November gegenüber Oktober um 0,2 Prozent und damit etwas weniger als in der Industrie insgesamt, so die Statistiker. Im Vergleich zum November 2021 war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen kalenderbereinigt allerdings 12,9 Prozent niedriger.