Über den Aufschlag von rund 5 Prozent in der ersten Handelswoche des Jahres hatten wir in der gestrigen Wochenanalyse zum 08.01.2023 an dieser Stelle ausführlich gesprochen und damit auch die Range noch einmal definiert:

20230108 Xetra DAX Range

Den entscheidenden Impuls gaben die Arbeitsmarktdaten aus den USA, welche letztlich zu einem starken Tag an der Wall Street führten:

2023-01-06 Wall Street

Mit 223.000 geschaffenen Stellen lag die wichtige Zahl unter den Daten des Vormonats und über den Erwartungen und bescheinigten somit der US-Wirtschaft eine solide Lage, in welche die US-Notenbank FED nicht überhastet eingreifen muss:

US-Arbeitsmarkt am 2023-01-06

Wir näherten uns damit sehr genau den Hochs aus Dezember und schlossen sogar auf Wochenhoch den XETRA-Handel ab:

DAX-Handelstage 2023-01-08 Woche

Was kann man daraus für den Start in die neue Woche ableiten?

DAX-Ideen zum Wochenstart 09.01.2023

Den Hochpunkt haben wir direkt vor Augen, er ist nicht nur das Dezemberhoch, sondern parallel auch noch von Anfang Juni der Wendepunkt einer Gegenbewegung gewesen:

20230108 DAX Xetra 4 Wochen

In der Vorbörse haben wir diese Linie leicht überschritten:

20230109 DAX Vorboerse

Hier dürfte die Volatilität zum Handelsstart verlaufen, wenn Bullen und Bären sich dieser Schwelle widmen. Zudem entsteht bei diesem Indexstand noch ein GAP zu Freitag, welches durch den Schlusskurs an der Börse Frankfurt definiert ist:

2023-01-06 DAX Boerse Frankfurt

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine am Montag den 09.01.2023

20230108 Earnings week

Zudem gibt es weitere Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.

Zum Montag starten wir mit der Industrieproduktion aus Deutschland 8.00 Uhr und erhalten dann das Sentix Investorenvertrauen 10.30 Uhr aus der Eurozone.

Die Arbeitslosenquote aus der EU steht ebenfalls auf der Agenda und aus den USA "nur" einige Daten zu den Optionen und Verbraucherkrediten.

Als tagesaktuelle Zusammenfassung habe ich diese Termine für heute dargestellt:

2023-01-09 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

