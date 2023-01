Seit seiner Gründung im Jahr 2008 forscht das Mainzer Pharmaunternehmen an der Entwicklung von mRNA-basierten Krebstherapien. Biontechs mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 wäre ohne die Vorentwicklungen aus der Krebsforschung wahrscheinlich nicht so schnell möglich gewesen. So wurde der Biontech-Impfstoff das erste zugelassene mRNA-Medikament der Welt.

Nun wollen die Mainzer ihren Fokus noch mehr auf die mRNA-basierte Krebstherapie legen. In Großbritannien soll ein entsprechendes Forschungs- und Entwicklungszentrum aufgebaut werden, wie die britische Regierung am Freitag mitteilte. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen bis zu 10.000 Patientinnen und Patienten mit personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapien behandeln werden.