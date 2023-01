DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy nach drei Monaten mit starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 21 Euro gesenkt. Die Bewertung der Aktien des Energietechnik-Konzerns bleibe fundamental attraktiv, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem guten Lauf sei es aber an der Zeit für eine Pause. Schließlich sei die Wende in der Windkraft-Sparte Siemens Gamesa auch noch nicht soweit fortgeschritten wie sie sein sollte. Dies überschatte wohl noch etwas die gute Entwicklung in anderen Sparten./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 18,28EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m