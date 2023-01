GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat BP in einem Branchenausblick auf das vierte Quartal 2022 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Mit Blick auf neue Öl- und Gasgeschäfte sei der Ölkonzern kurz davor, eine der stärksten Pipelines in der europäischen Branche zu haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auch auf die starke Kapitaldisziplin und Kosteneffizienz von BP und eine verbesserte Dekarbonisierungsstrategie. Auch die hohe Rendite des freien Barmittelflusses hob er positiv hervor. Die Aktie zählt zu seinen "Top Picks" unter jenen Ölkonzernen, die sowohl in der Förderung als auch der Raffinierung tätig sind./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 03:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 5,502EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,9

Kursziel alt: 6,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m