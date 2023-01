Ecolog International ernennt Juan Chaparro zum Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden

Chaparro verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft in den Bereichen Lieferkettenmanagement, Beschaffungswesen und Einkauf und hat für weltweit bekannte Unternehmen wie Zara (Inditex), Esprit und Primark gearbeitet. Er kann auf umfangreiche Erfahrungen im komplexen Logistikmanagement in schnelllebigen Umgebungen und im B2C-Bereich zurückgreifen. Das steht im Einklang mit der Vision und der Wachstumsstrategie von Ecolog und macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung der Geschäftsführung.

Juan Chaparro erklärte zu seiner neuen Position: „Ecolog ist ein einzigartiges Unternehmen mit einer bemerkenswerten Geschichte und dem Potenzial, alle Aspekte des Lebens der Menschen, denen es dient, zu verbessern – von der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bis hin zur Gastronomie, Gesundheitsversorgung und der Umwelt im Allgemeinen. Der Fokus auf den Menschen und die familiäre Kultur, die sowohl intern als auch extern gelebt wird, sind einer der vielen Gründe, warum ich mich auf den Wechsel freue."

Mr. Die Ernennung von Juan Chaparro erfolgt in einer entscheidenden Phase, in der Ecolog sein Dienstleistungsangebot in den Bereichen maßgeschneiderte Gesundheitslösungen, sauberes Wasser und erneuerbare Energien sowie nachhaltige Lebensmitteltechnologien ausbaut. Ecolog betreibt Projekte sowohl in aufstrebenden als auch in etablierten Märkten für verschiedene institutionelle Kunden und wird seine Größe und Präsenz nutzen, um auch direkte Dienstleistungen für Verbraucher anzubieten.

„Wir befinden uns in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung, in der wir prüfen, wie wir unsere Mitarbeiter – die mit ihrem Können unser wertvollstes Kapital darstellen – mobilisieren können, ihre Fähigkeiten noch weiter auszubauen und unsere Kapazitäten zu erweitern, um noch mehr Menschen auf vielfältigere Weise zu helfen. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle einen Beitrag zu leisten, und sehe es als Ehre an, dieses hervorragende Team zu weiteren Erfolgen zu führen", so Juan Chaparro.

Informationen zu Ecolog

Ecolog International ist ein internationaler Anbieter von integrierten Dienstleistungen und nachhaltigen Lösungen, die auf die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kunden in den Bereichen Humanitäre Hilfe, Gesundheitswesen, Energie, Bergbau und Infrastruktur zugeschnitten sind. Das Unternehmen, das vor über zwanzig Jahren in Deutschland gegründet wurde und in fast 40 Ländern vertreten ist, bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lebenserhaltung, Lieferkettenmanagement, Bauwesen, Technik, Gesundheitswesen und Umwelt an. Getragen von der Leidenschaft, Menschen und Gemeinschaften zur Seite zu stehen, verfügt Ecolog über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung von schnellen Reaktionslösungen, integrierter und komplexer Logistik sowie geschäftskritischen Einsätzen.

Pressekontakt: press@ecolog-international.com Tel.: +971 (0)4 299 4500

