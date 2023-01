FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Knorr-Bremse angesichts der Wiederöffnung Chinas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 68 Euro angehoben. 2022 sei der China-Markt eine schwere Belastung gewesen für die Aktie des Bremsenherstellers für Schienen- und Nutzfahrzeuge, der fortan aber ein großer Profiteur der Lockerungen werden sollte, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme die starke Nachfrage an den Märkten in den USA und Europa./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:45 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 58,82EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 68 Euro