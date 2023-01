WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



November 2022 (real, vorläufig):



+0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-0,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Oktober 2022 (real, revidiert):-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-0,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2022gegenüber Oktober 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen, nachdemsie im Oktober 2022 gegenüber dem Vormonat um 0,4 % gefallen war (vorläufigerWert: -0,1 %). Im Vergleich zum November 2021 war die Produktion im November2022 kalenderbereinigt 0,4 % niedriger.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) istim November 2022 gegenüber Oktober 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,5 %gestiegen. Innerhalb der Industrie stiegen die Produktion von Vorleistungsgüternum 1,1 % und die Produktion von Investitionsgütern um 0,7 %. Die Produktion vonKonsumgütern sank um 1,5 %. Im Vergleich zum November 2021 war die industrielleProduktion im November 2022 kalenderbereinigt 0,5 % höher.Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im November 2022 um 3,0 %höher. Die Bauproduktion lag um 2,2 % niedriger als im Vormonat.Produktion in energieintensiven Industriezweigen um 0,2 % gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im November 2022gegenüber Oktober 2022 um 0,2 % gestiegen und damit etwas weniger als in derIndustrie insgesamt. Im Vergleich zum November 2021 war die Produktion in denenergieintensiven Industriezweigen kalenderbereinigt allerdings 12,9 %niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensiveIndustriezweige ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Methodische Hinweise:Die Veränderungsraten basieren auf dem Produktionsindex für das ProduzierendeGewerbe. Das durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2015 wird dabei als Basis desIndex verwendet und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2015 = 100). Die Saison- undKalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+.Die fünf hier als energieintensiv bezeichneten Branchen haben einen besondershohen Energiebedarf im Verhältnis zu ihrer Bruttowertschöpfung. Bezogen auf dasBerichtsjahr 2020 benötigten sie zusammen 76 % des gesamten industriellenEnergieverbrauchs. Ihr Anteil an der industriellen Bruttowertschöpfung betrug 21%. In diesen Branchen waren im Jahr 2020 knapp eine Million Beschäftige (935000) in über 7 000 Industriebetrieben in Deutschland tätig.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Produktionsindex im Produzierenden Gewerbekönnen über die Tabelle Indizes der Produktion (42153-0001) in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden.Eine Analyse zum Zusammenhang zwischen Materialknappheit, Auftragseingängen,Produktion und Preisen in der Industrie bietet ein Dossier auf der Themenseite"Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweigefinden Sie auf der Themenseite Industrie, Verarbeitendes Gewerbe.Der Produktionsindex ist auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zurKonjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionenwirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einerSonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.