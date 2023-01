BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen für 2022 / Schwieriges Umfeld im zweiten Halbjahr - trotzdem Gesamtumsatz von 54 Mrd. Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt/Main (ots) - Im Gesamtjahr 2022 wurde ein gewerblichesInvestitionsvolumen von 54,1 Mrd. EUR registriert. Damit liegt das Ergebnisknapp 16 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Der zehnjährige Durchschnittwurde dagegen lediglich um knapp 2 % verfehlt. Für dieses in der längerfristigenBetrachtung durchaus gute Resultat ist in erster Linie das Rekordergebnis desersten Quartals verantwortlich, wohingegen vor allem im vierten Quartal ein imlangfristigen Vergleich sehr niedriges Transaktionsvolumen erfasst wurde.Berücksichtigt man auch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten),die sich auf 13,1 Mrd. EUR summieren, beläuft sich das Gesamtvolumen auf 67,2Mrd. EUR. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate. Diewichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Mit gut 54,1 Mrd. EUR liegt der Investmentumsatz knapp 16 % unter demVorjahreswert aber nur knapp 2 % unter dem zehnjährigen Durchschnitt- Rund zwei Drittel (36,5 Mrd. EUR) entfallen auf Einzeldeals- Portfolioverkäufe legen aufgrund von Unternehmensbeteiligungen um 10 % auf17,6 Mrd. EUR zu- Büro-Investments mit gut 41 % (22,2 Mrd. EUR) weiter an der Spitze, Logistikmit Rekordumsatz- Berlin bleibt Nummer 1 der deutschen Investitionsstandorte (8,5 Mrd. EUR)- Netto-Spitzenrenditen erwartungsgemäß weiter gestiegen- Marktanteil ausländischer Käufer mit 44 % auf hohem Niveau- Gut 1.500 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)"Die erwartungsgemäß ausgefallene Jahresendrallye zeigt deutlich, wie schwierigsich das aktuelle Umfeld für die gewerblichen Investmentmärkte gestaltet. Mitlediglich gut 9,9 Mrd. EUR lag das Transaktionsvolumen im vierten Quartal um dieHälfte niedriger als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Die deutlich gestiegenenZinsen, eine sich abschwächende Konjunktur und eine Inflation auf Rekordniveausorgen nicht nur für eine gewisse Unsicherheit zur weiteren Entwicklung derImmobilienmärkte, sondern haben auch dazu beigetragen, dass viele großeTransaktionen, die sich bereits in der Vermarktung befanden, nicht mehrrealisiert werden konnten", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas RealEstate Deutschland. "Vor allem die erheblich gestiegenen Finanzierungskostenhaben dazu geführt, dass die Kaufpreiserwartungen vieler Verkäufer und dieKaufpreisangebote vieler Investoren erheblich voneinander abweichen. Der auchaus früheren Krisen bekannte Prozess der notwendigen Annäherung derKaufpreisvorstellungen an ein für beiden Seiten faires Niveau läuft zwar, istaktuell aber noch nicht abgeschlossen." Zu berücksichtigen ist auch, dass dieeinzelnen Marktsegmente von den skizzierten Störfaktoren in unterschiedlichem