BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für das Jahr 2022 / Deutscher Wohn-Investmentmarkt blickt auf ein verhaltenes Jahr zurück

Frankfurt/Main (ots) - Die deutlich gestiegenen Zinsen, eine sich abschwächendeKonjunktur und eine Inflation auf historisch hohem Niveau sorgen dafür, dasssich der deutsche Wohn-Investmentmarkt 2022 spürbar verhaltener als noch in denVorjahren präsentierte. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr gut 13,1 Mrd. EURin größere Wohnungsbestände (ab 30 Wohneinheiten) investiert. Das herausragendeRekordergebnis aus dem Vorjahr wurde damit um rund 74 % verfehlt, wobeiberücksichtigt werden muss, dass 2021 unter anderem die mehr als 22 Mrd. EURschwere Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia das Ergebnis nach obenverzerrte. Deutlich aussagekräftiger ist daher der Blick auf den langjährigenDurchschnitt, der um rund ein Drittel unterschritten wurde. Dies ergibt eineAnalyse von BNP Paribas Real Estate."In den vergangenen drei Monaten belief sich das Investitionsvolumen auflediglich 2,9 Mrd. EUR, womit das vierte Quartal das schwächste des abgelaufenenJahres war. Die übliche Jahresendrallye ist 2022 somit erstmals wieder seit derFinanzkrise ausgefallen. Dies ist ein deutlicher Beleg dafür, wie sehr diegeänderten Rahmenbedingungen eine gewisse Unsicherheit über die weitereEntwicklung der Wohn-Investmentmärkte ausgelöst hat. Die Preiserwartung vonVerkäufern und Käufern wiesen ab dem zweiten Quartal zum Teil erheblicheDifferenzen auf, was sich bis heute fortsetzt. Viele für das abgelaufene Jahrangebahnte großvolumige Transaktionen konnten daher nicht realisiert werden.Erfahrungsgemäß sind solche Preisfindungsphasen jedoch nicht von allzu langerDauer und enden häufig damit, dass neue Akteure die Gelegenheit zum günstigenMarkteinstieg nutzen und so dazu beitragen, dass ein für alle Seiten fairesPreisniveau gefunden wird", erläutert Christoph Meszelinsky, Geschäftsführer undHead of Residential Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH.Insgesamt hohe Transaktionsanzahl, aber wenige GroßdealsAuch wenn das Investitionsvolumen unterhalb dem der vergangenen Jahre liegt,zeigt ein Blick auf die Transaktionsanzahl, dass dennoch nach wie vor einegewisse Marktdynamik vorhanden ist. So stehen für das abgelaufene Jahr rund 310Transaktionen und damit ein Wert zu Buche, der sich in etwa im langjährigenSchnitt bewegt. Gleichzeitig liegt das durchschnittliche Dealvolumen jedoch nurbei 42 Mio. EUR und damit deutlich unterhalb der Werte vergangener Jahre.Zurückführen lässt sich dies vor allem auf eine vergleichsweise niedrigeAktivität im großvolumigen Segment. So wurden 2022 nur rund 5,2 Mrd. EUR inPortfolios mit einem Volumen im dreistelligen Millionenbereich investiert, wasden niedrigsten Wert der letzten 10 Jahre entspricht. Demgegenüber erzielen die