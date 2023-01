Consumer Trends Report 2023 Sechs von zehn Verbrauchern sind besorgt über ihre finanzielle Situation (FOTO)

Berlin (ots) - 61 Prozent der Verbraucher in Deutschland planen

nicht-essenzielle Ausgaben zu kürzen, zwei Drittel wünschen sich Unterstützung

von Einzelhändlern durch Preissenkungen für lebensnotwendige Produkte



Angesichts steigender Kosten blicken 64 Prozent der Verbraucher in Deutschland

besorgt auf ihre finanzielle Situation. Bei Millennials ist diese Sorge am

stärksten ausgeprägt (68 Prozent), während jüngere Verbraucher der "Gen Z" am

wenigsten beunruhigt sind (51 Prozent)[1]. Dies geht aus der zweiten Ausgabe des

jährlichen Consumer Trends Reports " What Matters to Today's Consumer " des

Capgemini Research Institute hervor. Die Studie untersucht die Auswirkungen der

steigenden Kosten auf das Einkaufsverhalten und die Präferenzen von

Verbrauchern.