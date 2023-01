Krypto Missverständnisse

Es soll hier nicht um die vielen politischen und wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre gehen, sondern um eine Entwicklung, die mit dem Bitcoin vor rund 13 Jahren begonnen hat und sich in den vielfältigen Verzweigungen eines Krypto Universums weiterentwickelt hat. Es ist wohl common sense, dass der Weg der Internetökonomie mit Digitalisierung, verstärktem KI-Einsatz und dramatisch verbesserten Rechnerleistungen und Kommunikationstechnologien zur Blockchain-Technologie geführt hat, die dank Nakamoto ihren Weg in die Finanzwirtschaft gefunden hat.

Diese negative Einstellung findet ihre Zuspitzung in der Beurteilung, dass dieses Universum nur ein Ponzi Scheme wäre – also ein Schneeballsystem. Es stellt sich da die Frage, wie man eine technologische Neuerung so missverstehen kann und die menschlichen Schwächen, ein solches System auszunutzen, mit dem System selber verwechseln kann. Ich möchte an dieser Stelle mit ChatGPT klar und einfach antworten:

Kryptowährungen sind kein Schneeballsystem, da sie auf dezentralen Netzwerken basieren, die von vielen Nutzern weltweit betrieben werden. Die Transaktionen werden in einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnet und können von jedermann eingesehen werden. Kryptowährungen sind aufgrund ihrer dezentralen Natur weniger anfällig für Betrug als zentralisierte Systeme. Allerdings gibt es in der Kryptowährungsindustrie auch Betrugsfälle, bei denen Unternehmen oder Einzelpersonen falsche Kryptowährungen ausgeben oder Investoren betrügen. Es ist wichtig, sorgfältig zu recherchieren und Risiken zu verstehen, bevor man in Kryptowährungen investiert.

Genauso wenig wie vor 100 Jahren viele Menschen die technologischen Sprünge auf der Basis der Physik richtig einschätzen konnten, tun sich heute viele Menschen schwer damit, die Segnungen der Internetökonomie und der Digitalisierung richtig zu würdigen. Es braucht keinen Acker oder keine Produktionsmaschine mehr, um einen Vermögenswert zu begründen. Ein Vermögenswert in einer digitalen Umgebung besteht aus Bits und Bytes und anderen elektronischen Zutaten – und genau hier setzen kryptische Werte an.