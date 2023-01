NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Curevac von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 21 US-Dollar mehr als verdoppelt. Frühe Phase-1-Daten für Covid-19- und Grippe-Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie seien vielversprechend, schrieb Analyst Eun Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies zeige, dass die Technologie der Tübinger funktioniert. Auch wenn Curevac derzeit noch der Konkurrenz hinterherhinke, könnten das Unternehmen und der Partner GSK seiner Ansicht nach in den nächsten zwei bis drei Jahren aufholen. Er verwies dabei auf die breite Anwendbarkeit der mRNA-Technologie./ck/tih

