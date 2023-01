Im neuen Jahr zum eigenen Chef - brillen.de bietet Chance auf Selbstständigkeit ohne Eigenkapital (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - Unternehmer werden ohne Eigenkapital? Das

Brandenburger Unternehmen brillen.de bietet engagierten Interessenten ab sofort

die Möglichkeit, sich in einer zukunftsträchtigen Branche zu verwirklichen und

ein eigenes Start-up zu gründen.



Dabei setzt der größte deutsche Brillendiscounter nicht nur auf

Optik-Fachpersonal, sondern möchte bewusst Branchenfremden den Weg in die

Selbständigkeit ermöglichen. Denn durch die einzigartige Self-Services

Customer-Journey in den digitalen brillen.de Stores können sich die Kundinnen

und Kunden eigenständig von Optik-Spezialisten remote bedienen und beraten

lassen.