Huma will branchenführende Lösungen für digitale klinische Studien durch wegweisende Übernahme von Alcedis bieten

London and FRANKFURT,Germany (ots/PRNewswire) -



- Die Übernahme kombiniert eine prämierte digitale Gesundheitsplattform mit

einer über 25 Jahre erworbenen Expertise in der globalen klinischen Forschung

- Entwicklung neuer und fortschrittlicher digitaler Lösungen für klinische

Studien aller Phasen

- Beschleunigung der Medikamenten- und Therapieentwicklung für Patienten durch

digitale Forschung und Versorgung



Huma Therapeutics Limited ("Huma"), ein weltweit führendes Unternehmen im

Bereich der digitalen Gesundheit, gab heute die Übernahme der Alcedis GmbH

("Alcedis"), einem Marktführer in datengetriebener klinischer Forschung und

Technologien, bekannt. Durch die Übernahme bildet Huma einen Geschäftsbereich

für fortschrittliche klinische Studien, der digitale Lösungen für alle

Entwicklungsphasen, von Phase I bis hin zu Phase IV Studien, durch hybride und

vollständig dezentralisierte Studien anbietet.