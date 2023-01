Die Gesellschaft wird inzwischen als führender Entwickler von Windprojekten in der Region angesehen. Sie geht daher davon aus, sich in diesem dynamisch wachsendenden Marktumfeld kurzfristig noch weitere Flächen in bereits ausgewiesenen oder designierten Windeignungsgebieten sichern zu können.

Hamburg (09.01.2023) - Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%-Tochter der Aleia Holding AG, hat in der vergangenen Woche Pachtverträge für etwa 50 Hektar in bereits ausgewiesenen Windeignungsgebieten in Vorpommern abgeschlossen. Nach derzeitiger Planung soll der Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz in Kürze gestellt werden.

Aleia Holding AG Weitere 30 MW in ausgewiesenen Windeignungsgebieten gesichert, Genehmigungsantrag in Kürze

