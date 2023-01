Als Ergebnis der Vereinbarung kann der Automobilhersteller nun schnell innovative neue Anwendungen einsetzen, um das Erlebnis im Fahrzeug für Fahrer und Passagiere gleichermaßen zu verbessern. Das BlackBerry IVY-fähige Premium-Fahrzeugmodell, das 2024 in die Massenproduktion gehen soll, wird auch die einzigartige, von BlackBerry IVY betriebene Batteriemanagementlösung von Electra Vehicles, Inc. enthalten, die personalisierte Echtzeitempfehlungen für das Batteriemanagement bietet, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu verbessern und die Reichweitenbedenken der Fahrer zu verringern.

Mit dem umfangreichen Partnernetzwerk von PATEO, das die Bereiche intelligente Sprachsteuerung, Infotainment, Überwachung des Fahrzeugzustands, sichere Zahlungen und mehr umfasst, plant das Unternehmen, BlackBerry IVY bei chinesischen Automobilherstellern weiter einzusetzen.

„Mit diesem ersten Design-Award für IVY ist PATEO stolz darauf, unsere bereits starke Arbeitsbeziehung mit BlackBerry weiter zu festigen, dessen globale Expertise in der Automobilsoftwarebranche unübertroffen ist", erklärte Ken YING, Gründer und Vorsitzender von PATEO. „Als führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität im Automobilbereich haben wir in den vergangenen 13 Jahren erhebliche FuE-Investitionen in vielen Bereichen getätigt, darunter Head Unit, Betriebssystem, Apps, Cloud, KI und Kartentechnologien, um unsere Fähigkeit zu stärken, die enorme Nachfrage chinesischer Automobilhersteller nach softwaredefinierten Fahrzeugen zu befriedigen und den Verbrauchern kontinuierlich neue Funktionen und Möglichkeiten zu bieten, die sie begeistern. Mit der Hilfe von BlackBerry sind wir besser als je zuvor aufgestellt, um diese Vision zu verwirklichen. Wir gehen davon aus, dass dies der erste von vielen Design-Awards sein wird, während wir auf unseren ersten Erfolgen aufbauen und engere Arbeitsbeziehungen mit Automobilherstellern in China und auf der ganzen Welt entwickeln."