UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +10,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 189,1EUR gehandelt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der europäische Pharmasektor werde derzeit so hoch bewertet, wie seit 20 Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar sei für 2023 mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnwachstum zu rechnen, dennoch sehe er nur wenig Potenzial für eine weitere Aufwertung. Innerhalb des Sektors ist er von den großen Namen wenig überzeugt und empfieht daher die Aktien von Merck KGaA, Sartorius/Stedim und Bayer als seine "Top-Picks"./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 16:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

