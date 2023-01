Aktien – Starker Auftakt

Die Spekulationen in Bezug auf die weitere Geldpolitik in den USA und der Eurozone könnten auch in der aktuellen Woche das Geschehen an den deutschen Aktienbörsen bestimmen. Dabei stehen die zur Veröffentlichung vorgesehenen Inflationszahlen im Fokus. Sollten diese wie die in der Vorwoche vorgelegten Daten zurückgehen, könnte dies die Hoffnungen auf weniger deutliche Zinsanhebungen wachsen lassen. Dies könnte vor allem stark kreditabhängigen Werten aus der Technologie- und Immobilienbranche weiteren Auftrieb verleihen.

Eine wichtige Rolle könnten auch die Konjunkturerwartungen spielen. Zuletzt waren die Erwartungen der Marktteilnehmer gewachsen, dass es doch nicht zu einer noch vor einigen Monaten befürchteten tiefen Rezession kommen werde. Sollten neue Wirtschaftszahlen wie die zur Industrieproduktion in Deutschland oder der Eurozone diese Hoffnungen weiter stärken, könnte dies allerdings zu unterschiedlichen Reaktionen an den Aktienbörsen führen. Einerseits wirkt sich hier ein stärkeres Wirtschaftswachstum grundsätzlich positiv aus. Auf der anderen Seite könnte ein solches Szenario aber auch dahingehend interpretiert werden, dass die Notenbanken mehr Spielraum für eine restriktivere Geldpolitik erhalten – was wiederum negativ für die Aktienmärkte sein könnte.