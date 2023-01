Kodiak Copper – Jährliches Rundschreiben an die Investoren

Sehr geehrte Investorinnen und Investoren,

Zu Beginn des neuen Jahres freuen wir uns darauf, auf den Erfolgen des Jahres 2022 aufzubauen. In diesem Jahr führte Kodiak das bis dato umfangreichste Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt MPD im Süden von British Columbia durch. Das Programm vergrößerte die Dimensionen unserer ersten Entdeckung in der Zone Gate erheblich und führte zu zwei neuen Entdeckungen führte, aber das bedeutet noch lange nicht, daß wir schon bald fertig sind! Ich möchte all jenen herzlich danken, die zum Erfolg von Kodiak beigetragen haben: unserem engagierten Team, einschließlich unseres Chairman Chris Taylor, unserem strategischen Partner Teck Resources, der Discovery Group, den First Nations, mit denen wir zusammenarbeiten, und all unseren Aktionären und Unterstützern.

Das Explorationsprogramm 2022 begann im März und umfasste Bohrungen über mehr als 26.000 Meter in 41 Bohrlöchern. Die erste Phase des Bohrprogramms konzentrierte sich auf die weitere Ausdehnung unserer bereits beträchtlichen hochgradigen Kupfer-Porphyr-Zone Gate, wo wir im Zuge von Bohrungen eine Mineralisierung auf einer Fläche von einem Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 350 Metern in Ost-West-Richtung und bis in eine Tiefe von 900 Metern abgrenzen konnten. Darüber hinaus haben wir in der näheren Umgebung der Zone Gate ähnliche Anomalien anhand von Bohrungen erprobt und freuten uns, die Entdeckung eines parallelen Porphyrtrends in der nahegelegenen Zone Prime auf einer Länge von 400 Metern und bis in eine Tiefe von 550 Metern bekannt geben zu können. Dadurch erhöht sich das Potenzial für die weitere Wertschöpfung und die Steigerung des Umfangs des Projekts.

Im späteren Teil des letztjährigen Bohrprogramms weitete das Unternehmen seine Anstrengungen auf Ziele im Gebiet Dillard aus, das sich durch sehr große Oberflächenanomalien und vielversprechende Ergebnisse aus früheren Bohrungen auszeichnet. Bis dato wurden nur die Analyseergebnisse von neun Bohrlöchern des Bohrprogramms 2022 veröffentlicht; die restlichen Ergebnisse aus den Zonen Gate/Prime sowie Dillard werden in den kommenden Monaten erwartet.