High Tide eröffnet erstes ‚Canna Cabana‘-Geschäftslokal in Kamloops, British Columbia

CALGARY, ALBERTA, 9. Januar 2023 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Cannabisladen am Standort 1055 Hillside Drive in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Neueröffnung erhöht sich die Gesamtzahl von High Tides ‚Canna Cabana‘-Markengeschäftsstandorte kanadaweit auf 151; 7 davon befinden sich in der Provinz British Columbia. Der neue Laden ist die erste ‚Canna Cabana‘-Filiale in der Stadt Kamloops und liegt nur 15 Gehminuten von der Thompson Rivers University entfernt, die über einen malerischen, 250 Hektar großen Campus verfügt, auf dem mehr als 13.000 Studenten wohnen. Das Geschäft liegt außerdem am Ausgangspunkt mehrerer Wanderwege und befindet sich in einem Einkaufskomplex mit einem großen Lebensmitteldiskonter und Einzelhandelsunternehmen als Ankermieter. Zu guter Letzt ist dieser stationäre Laden nur eine kurze Autofahrt von der Aberdeen Mall entfernt, einem beliebten Einkaufszentrum mit zahlreichen Geschäften in Kamloops.

„Ich freue mich, die Eröffnung unserer ersten ‚Canna Cabana‘-Filiale in Kamloops, der zehntgrößten Stadt in British Columbia, ankündigen zu können. Diese schöne Stadt im südlichen Zentrum der Provinz ist ein wahrer Magnet für zahlreiche Sportler, denn in Kamloops werden jährlich Hockey-, Baseball- und Curling-Turniere sowie andere Wettkämpfe ausgetragen. Ich würde mich freuen, wenn wir einige dieser Besucher in unserem Laden begrüßen und so unsere Präsenz und unseren Bekanntheitsgrad bei den Kanadiern ausweiten könnten“, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Dieser Standort, an dem ein großer Einzelhandelsdiskonter als Ankermieter vertreten ist, wird sicherlich von den großen Besucherzahlen dieses beliebten Zentrums profitieren. Mit der nunmehr siebenten ‚Canna Cabana‘-Filiale in der Provinz British Columbia ist unser Ziel, das in der Provinz derzeit genehmigte Maximum von acht Filialen pro Unternehmen zu erreichen, greifbar nah“, fügt Herr Grover hinzu.