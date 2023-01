Das Servicenetzwerk FleetPartner kooperiert mit TOP SERVICE TEAM (FOTO)

Hannover (ots) - FleetPartner verstärkt sein Servicenetz. Zum Jahreswechsel

Flächendeckend und vernetztDas FleetPartner Servicenetzwerk gewinnt dadurch deutlich an Qualität und istnun speziell in Großstädten noch flächendeckender vertreten. Vernetzt sind alleFilialen über ein umfassendes Online-System. An dieses sind nach einererfolgreichen Pilotphase zum Ende des vergangenen Jahres nun auch alle TOPSERVICE TEAM Filialen angeschlossen. "Wir stehen für exzellente Service- undAbwicklungsqualität", betont Becker. "Das beginnt mit praktischemOne-Stop-Service und endet mit unkomplizierten und smarten Abläufen für dieFuhrparkverantwortlichen."Abwicklungsprozesse stehen im VordergrundDer große Vorteil des smarten Online-Systems: Es bietet die Möglichkeit eineseinheitlichen Abwicklungsprozesses für das gesamte Netzwerk und für alleFlottenkunden. "Das Online-System ermöglicht es den Flottenmanagern unsererKunden, Services zentral zu terminieren und freizugeben", so Becker. Das hat zurFolge, dass der gesamte Prozess bis hin zur Rechnungsstellung digital abgebildetwird. "Der Flottenkunde profitiert so von effizienten Abläufen und einemdeutlich geringeren Aufwand in seiner Administration", betont er. Darüber hinauswurde eine Schnittstellenprogrammierung zu den drei ERP-Systemanbietern TyrePro,TOP-M und Desk Tyreline vorgenommen und damit ein neuer Standard in dem Netzwerketabliert. Weitere Systeme werden folgen. "Die Abwicklung erfolgt damit direktaus dem eigenen System in der Filiale, was eine Doppelerfassung fürFlottenkunden überflüssig macht und dem steigenden Kapazitätsmangel vor OrtRechnung trägt", weiß Becker."FleetPartner stellt sich damit also gleich in doppelter Hinsicht gut für dieZukunft auf", erklärt er. "Zum einen verstärken wir unser Netzwerk laufend undschaffen damit eine noch flächendeckendere Servicelandschaft. Zum anderenarbeiten wir stetig daran, unsere Abläufe noch effizienter zu gestalten."Über FleetPartnerFleetPartner ist ein Zusammenschluss der Unternehmen Vergölst, Pneuhage undweiterer Handelspartner - die Netzwerkerweiterung für noch flächendeckenderenService rund um Pkw-Flotten. Im Zentrum steht das Ziel, das Fuhrparkmanagementder Flottenkunden noch stärker zu unterstützen und steigenden Anforderungen anWirtschaftlichkeit und Effizienz gerecht zu werden. FleetPartner dient dabei alssmarte Online-Plattform, die Flottenmanagement digitalisiert. Sie bietet Zugriffauf ein bundesweites qualitätsgeprüftes Netzwerk für Reifen- und Autoservices -bestehend aus mehr als 1.200 FleetPartner Stationen.Pressekontakt:Marlene FriessnerMarketing Managerin DACHmailto:marlene.friessner@contitrade.at0043/699/18638011Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63105/5411506OTS: Vergölst GmbH