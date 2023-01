CCI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an europäischem Batteriespeicherunternehmen S4 Energy BV

LONDON, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC („CCI") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an S4 Energy BV („S4 Energy") erworben hat, einem Unternehmen, das groß angelegte Energiespeichersysteme entwickelt, besitzt und betreibt.

Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen S4 Energy stellt hybride Speichersysteme her, indem es Lithium-Ionen-Akkus im Netzmaßstab mit der proprietären KINEXT-Schwungradtechnologie kombiniert. S4 Energy verfügt über ein Betriebsportfolio von 25 MW in den Niederlanden und eine Projektpipeline in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen. Das Unternehmen will in den nächsten 3 Jahren mehr als 300 MW an Langzeitspeichern in ganz Westeuropa bauen.