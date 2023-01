JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet in einem Ausblick auf den US-Internetsektor 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill schaut in einer am Montag vorliegenden Studie "neutral" auf die Branche, da er zwar weitere abwärts gerichtete Überarbeitungen der Umsatzschätzungen, aber nur wenig Abwärtspotenzial für die Bewertungsmultiplikatoren erwartet. Sein "Top Pick" unter den großen Konzernen ist die Facebook-Mutter Meta. Die Google-Mutter Alphabet ist ihm zufolge eine der besten Adressen in der digitalen Werbenachbarschaft von Meta und verfüge über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Zudem sei die Suchmaschine Google "widerstandsfähig."/ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 21:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 82,03EUR gehandelt.