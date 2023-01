JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns am 6. Januar rechne er zur Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal 2022 nun mit einer Steigerung der vierteljährlichen Aktienrückkäufe auf 5 Milliarden US-Dollar nach den im dritten Quartal angekündigten 4 Milliarden, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Wert liege zwar unter seinen zuvor geschätzten 6 Milliarden Dollar, aber weiterhin über der Konsensschätzung von 3,8 Milliarden./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 03:26 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 03:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 27,34EUR gehandelt.