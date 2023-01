Jackery komplettiert seine Pro-Serie von High-End-Solargeneratoren mit der Einführung von 3000 Pro und 1500 Pro auf der CES 2023

LAS VEGAS, 9. Januar 2023 /PRNewswire/– Jackery, der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen für tragbare Stromversorgung und umweltfreundlichen Strom für Freiluftaktivitäten, hat mit dem 3000 Pro und dem 1500 Pro zwei weitere innovative tragbare Solargeneratoren zu seiner High-End-Produktfamilie „Pro" hinzugefügt, was allen Outdoor-Begeisterten eine größere Auswahl an Stromversorgungsoptionen bietet. Die beiden neuen Produkte, die auf der CES 2023, der weltweit größten Technologieveranstaltung, die vom 5. bis 8. Januar im Las Vegas Convention Center stattfindet, vorgestellt werden, sind am Stand von Jackery zu sehen (Nummer 8943). Mit dem 1000 Pro und dem 2000 Pro, die ebenfalls 2022 auf den Markt kamen, ist die High-End-Produktfamilie von Solargenerator von Jackery jetzt komplett. Die Serie zielt darauf ab, eine große Auswahl für verschiedene Anforderungen und Anwendungen von Outdoor-Liebhabern zu bieten.

Umweltfreundlich leben mit den High-End-Solargeneratoren der Pro-Serie von Jackery

Das Solargeneratorkonzept ist das Ergebnis der jahrelangen Forschung und Entwicklung von Jackery im Bereich der Solarenergie und der tragbaren Energieerzeugung. Ein Solargenerator ist eine Solarlösung, die eine tragbare Stromversorgung mit Solarmodulen kombiniert. Er wandelt Sonnenenergie, die von Solarmodulen erfasst wird, in elektrische Energie um und speichert sie dann in einer tragbaren Stromversorgungslösung für den späteren Gebrauch.

Die High-End-Solargeneratoren der Pro-Familie von Jackery erzeugen keine Emissionen und liefern nachhaltige Energie. Sie können eine ultrasolare Aufladung mit einer optimalen Geschwindigkeit von 1,8 Stunden erreichen. Sie sind auch an kalte Umgebungen wie -20 °C (-4 °F) anpassbar, was sie zu zuverlässigen Notfallenergiequellen im Fall von extremem Wetter wie einem Schneesturm macht. Die Solarmodule bieten einen branchenführenden Wirkungsgrad von bis zu 25 %, sodass die Solargeneratoren mehr Energie erzeugen können. Selbst bei heißem Wetter und an wolkigen Tagen kann ihre Leistung herkömmliche Solarmodule übertreffen.