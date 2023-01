Salesforce eventuell überbewertet!

„Big Short“-Investor Michael Burry sagt, die Salesforce-Aktie hätte nach der Ankündigung des großen Stellenabbaus um 25 % fallen müssen. Salesforce kündigte am Mittwoch, den 4. Januar einen Personalabbau an und verzeichnete einen Anstieg des Aktienkurses um 3,6 %. Salesforce plant, seine Belegschaft um 10 % zu reduzieren, um die Gewinnmargen zu steigern. Und das soll in den nächsten Wochen geschehen. CEO Marc Benioff teilte den Arbeitnehmern in einem Brief mit, dass Salesforce während der Pandemie zu aggressiv bei den Einstellungen gewesen sei. Der Unternehmenssoftware-Riese beschäftigte zum 31. Oktober 2022 weltweit etwa 80.000 Mitarbeiter gegenüber mehr als 49.000 zum 31. Januar 2020. Bevor die geplanten Einsparungen realisiert werden können, muss Salesforce zunächst etwa 1,4 bis 2,1 Milliarden US-Dollar investieren. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abfindungszahlungen.

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis letzten Freitag an. In einem möglichen Szenario ist der Kursverlust in der Spitze im Ausmaß von 58 Prozent noch immer nicht tief genug. Ein Blick auf die KGVs zeigt, dass Salesforce noch immer sehr üppig bewertet ist. Das erwartete KGV 2022/23 liegt derzeitig bei 107,27. Für das Jahr 2023/24 ist beinahe eine Verdoppelung des Gewinns pro Aktie auf 1,92 US-Dollar geplant, womit das entsprechende KGV auf aktuell 66,82 sinkt. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen. Die aktuelle Schwächephase des Aktienkurses könnte zum neuerlichen Test des in der Coronakrise markierten Tief bei 116,20 US-Dollar führen.

