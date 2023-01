Alpha Lithium beauftragt Ausenco mit der Durchführung einer PEA für eine Lithiumkarbonatanlage in Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 9. Januar 2023 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...), ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung von mehr als 27.500 Hektar des möglicherweise letzten, zu 100 % im Besitz befindlichen, unerschlossenen Lithiumsalars in der Region Salta in Argentinien konzentriert, freut sich, mitteilen zu können, dass nach einem umfangreichen Prüfungs- und Auswahlverfahren das in Australien ansässige Unternehmen Ausenco Limited ("Ausenco") ausgewählt wurde, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für eine geplante Produktionsanlage für hochreines Lithiumcarbonat mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen/Jahr im Salar Tolillar durchzuführen.

Infolge des jüngsten Bohrprogramms des Unternehmens, das Rekordergebnisse lieferte (siehe Pressemitteilung vom 19. Dezember 2022), hat das Unternehmen die Größe der geplanten Anlage auf 50.000 Tonnen/Jahr hochreines Lithiumkarbonat mit einer Produktionsdauer von mindestens 40 Jahren erhöht. Öffentlichen Berichten zufolge wurde Lithiumkarbonat in den letzten 12 Monaten auf dem Spotmarkt für durchschnittlich über 70.000 US$ verkauft, und es wird allgemein erwartet, dass der Markt für mehrere Jahre unterversorgt bleiben wird.

Alpha hat ein internes Finanzmodell erstellt, das die Grundlage für die PEA bilden wird, wobei alle Eingaben, Prozesse und Ergebnisse von Ausenco im Rahmen seines Auftrags bestätigt wurden.

Das Unternehmen setzt die Bohrungen in Tolillar Salar fort und erwartet, in den kommenden Wochen einen aktualisierten 43-101-Ressourcenbericht fertigzustellen.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha, sagte: "Ausenco ist ein Elite-Ingenieurbüro, das mehrere PEAs für mehrere große Projekte durchgeführt hat, darunter auch das Projekt Pozuelos / Pastos Grandes, das im Juli 2022 für 950 Millionen US$ verkauft wurde. Ihr Fachwissen umfasst alle Projektbereiche, von der Geologie über den Bergbau und die Infrastruktur bis hin zur Finanzmodellierung. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir Ausenco als unabhängiges Ingenieurbüro für die Durchführung dieser PEA ausgewählt haben." Nichol fügte hinzu: "Wir freuen uns auch darüber, dass wir aufgrund der jüngsten Bohrungen das Vertrauen haben, die geplante Größe unserer ersten hochgradigen Lithiumcarbonatanlage um 25 % auf 50.000 Tonnen/Jahr zu erhöhen."