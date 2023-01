Das Goldziel Trapper, das Teil des riesigen Thorn-Projekts von Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) ist, tritt an der Oberfläche als 4 Kilometer große, nach Nordwesten verlaufende geochemische Gold- und Zinkanomalie auf, die wiederum Teil einer sich über 11 Kilometer erstreckenden, geochemischen Goldanomalie ist. Umso ermutigender ist es unserer Ansicht nach deshalb, dass Brixton Metals immer wieder mächtige Abschnitte mit starker Goldvererzung von Trapper melden kann – so auch heute wieder.

Denn wie Brixton brandaktuell bekannt gibt, wiesen die Bohrungen THN22-237 und THN22-243 die mächtigsten Goldvererzungsabschnitte nach, die bislang auf Trapper entdeckt wurden! Die Bohrlöcher, die rund 200 Meter südöstlich der Bohrung THN22-205 mit ihren 64 Metern mit 5,74 g/t Gold abgeteuft wurden, wiesen zudem signifikante, sichtbare Goldverzerung auf.

Die Highlights der aktuellen Bohrergebnisse:

Bohrung THN22-237

304,46 Meter mit 1,19 g/t Gold,

davon 108,00 Meter mit 2,62 g/t Gold,

84,00 Meter mit 3,10 g/t Gold und

14,00m of 10.70 g/t Au

Bohrung THN22-243

398,30m 0,85 g/t Gold,

davon 259,50 Meter mit 1,21 g/t Gold,

113,57 Meter mit 2,10 g/t Gold,

32,00 Meter mit 4,72 g/t Gold,

6,57 Meter mit 20.71 g/t Gold und

4,20 Meter mit 29,51 g/t Gold

Bohrung THN22-248

199,00 Meter mit 1,12 g/t Gold,

davon 87,00 Meter mit 2,19 g/t Gold,

26,00 Meter mit 3,43 g/t Gold,

9,00 Meter mit 7,31 g/t Gold und

3,00 Meter 17,15 g/t Gold

Bohrung THN22-251

173,00 Meter mit 1,08 g/t Gold,

davon 40,55 Meter 2,64 g/t Gold und

4,00 Meter mit 9,56 g/t Gold.



Sichtbares Gold in Bohrkern von THN22-243; Quelle: Brixton Metals

Kein Wunder, dass Christina Anstey, Leiterin der Exploration bei Brixton sich „hoch erfreut“ zeigt von den bislang auf Trapper erbohrten breiten Goldvererzungsabschnitten und den hohen Gehalten. Gerade Bohrloch THN22-237 sei ein hervorragendes Beispiel für die umfangreiche Goldvererzung, die man in Quarzdiorit beobachte. Und diese Bohrung, so Frau Anstey weiter, weite das Ausmaß des Zielgebiets erheblich aus und führe dazu, dass die Zone in alle Richtungen offenbleibe! Gespannt kann man angesichts der fortlaufend starken Bohrergebnisse von Trapper sein, wie die Resultate der weiteren neun Bohrungen ausfallen, die bereits 2022 vorgenommen wurden. Darüber hinaus stehen noch die Ergebnisse einer Tiefenbohrung auf dem Kupferporphyr Camp Creek sowie von acht wenig tiefen Bohrungen auf dem Metla-Ziel aus. Für Newsflow sollte also in den kommenden Wochen gesorgt sein.

Querschnitt der gemeldeten Goldabschnitte vom Goldziel Trapper, Südwestansicht; Quelle: Brixton Metals

Das Bohrprogramm, das Brixton 2022 auf dem Thorn-Projekt durchgeführt hat, umfasste insgesamt 58 Bohrlöcher verteilt auf 18.200 Bohrmeter in vier Zielgebieten, wobei der Großteil der Bohrungen auf dem dominanten Kupferporphyr Camp Creek, dem Goldziel Trapper und in geringerem Ausmaß auf dem Goldziel Outlaw sowie dem Kupfer-Gold-Ziel Metla niedergebracht wurde. Auf Trapper wurden insgesamt 41 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 9.119 Metern durchgeführt.

Fazit: Das Goldziel Trapper liefert und liefert und liefert. Erst Ende 2022 hatte Brixton von dort unter anderem 262 Meter Vererzung mit durchschnittlich 1,04 g/t Gold gemeldet, was die Aktie damals von knapp 0,24 auf 0,28 CAD emporschnellen ließ und das Papier schlussendlich zum Jahresende auf 0,30 CAD führte. Nun legt Brixton mit unserer Meinung nach noch besseren sowie vergleichbar starken Bohrungen nach, während der Goldpreis gleichzeitig seitdem von knapp unter 1.820 auf aktuell etwa 1.870 USD pro Unze gestiegen ist. Entsprechend besteht unserer Ansicht nach eine gute Chance, dass der Kurs der Brixton-Aktie die – in unseren Augen gesunde – Konsolidierung der jüngsten Gewinne beendet und wieder Richtung Norden dreht. Brixton ist und bleibt natürlich als Explorer dennoch eine riskante Spekulation, doch ist das Risiko unseres Erachtens auf Grund der starken Finanzposition nach dem Einstieg von BHP und der guten Bohrergebnisse nicht nur von Trapper im Vergleich zu anderen Explorationsgesellschaften geringer.

