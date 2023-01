Clarity berichtet über aktuelle Entwicklungen im Konzessionsgebiet Lithium381

Vancouver, BC - 9. Januar 2023, Clarity Metals Corp. („Clarity“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CMET, OTC: CLGCF, FWB: 27G0) freut sich, über die aktuellen Explorationsfortschritte auf dem Konzessionsgebiet Lithium381 (das „Konzessionsgebiet“) in Quebec zu informieren. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Lithiumkonzessionsgebiet James Bay von Allkem Limited an.