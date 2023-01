Yadea feiert CES-Debüt mit der erstmaligen Präsentation von High-Speed-Elektromotorrädern und neuen Technologien in den USA

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Am 5. Januar gab Yadea, die weltweit führende Markefür elektrische Zweiräder, ihr Debüt auf der Consumer Electronics Show (CES) inLas Vegas, Nevada, und stellte bei seiner Produkteinführung 2023 eine Reiheneuer Produkte und Technologien vor. Neben dem Debüt-Auftritt von Yadea auf derCES beinhaltete die Produkteinführung auf der weltgrößtenTechnologieveranstaltung das Debüt des brandneuen High-Speed-ElektromotorradsYadea Keenes VFD und des leistungsstarken Elektrorollers Yadea E150.Das Modell Keeness VFD ist mit einem mittig montierten Hochleistungsmotor von 10kW ausgestattet und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h undeine Beschleunigung von 0-50 km/h in nur 4 Sekunden. Die Batterie nutzt ternäreLithiumtechnologie nach Automobilstandard und ist mit einem intelligentenelektronischen Steuersystem mit Energierückgewinnung ausgestattet, das dieLeistung verbessert und die Akkulaufzeit von High-Speed-Elektromotorrädernverlängert. Außerdem wird der Yadea E150 gezeigt, ein leistungsstarkerElektroroller, der mit einer Spitzenleistung von 5 kW, einem Spitzendrehmomentvon 160 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h aufwartet. Das Yadea E150wird während der gesamten Ausstellung präsentiert und verfügt außerdem über dieinnovative superschnelle Ladetechnologie von Yadea, die dafür sorgt, dass dasMotorrad in nur 20 Minuten bis zu 80 % der vollen Leistung aufgeladen werdenkann.Yadea führte außerdem seine E-Bike-Modelle ein, die mit Hochleistungsmotoren miteiner fünfjährigen Garantie ausgestattet sind. Das Unternehmen ist seit sechsJahren auf dem E-Bike-Markt tätig und hat eine ausgereifteSmart-Sensor-Motortechnologie entwickelt, die ein sanftes und kraftvollesSchalterlebnis für Fahrer bietet. Das Yadea Innovator , eines der bei CESveröffentlichten Modelle, ist das erste KI-betriebene elektrische Faltrad desUnternehmens und gewann den American Outstanding Industrial Design (IDEA) Award2022. Das Modell Trooper 01 verfügt über einen dualen Motorantrieb und einenHinterradnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 1.000 W bzw. 750 W, und auchdas Modell Camper , das im März eingeführt werden soll, wird mit diesem Motorausgestattet sein.Yadea konzentriert sich auf die Einrichtung eines kompletten Ökosystems fürElektrofahrzeuge und die Bereitstellung einer Reihe von Produkten undDienstleistungen für amerikanische Verbraucher im Rahmen des strategischenLayouts des Unternehmens für den US-Markt. Die Daten zeigen ein starkes Wachstumauf dem Markt für Elektrofahrräder in den USA, wobei der E-Bike-Umsatz im erstenQuartal 2022 um mehr als 300 % stieg und bis 2025 voraussichtlich 4,8 Millionen