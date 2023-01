BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. In Europa sei die Tendenz wahrnehmbar, dass Verbraucher innerhalb einer Warengattung auf das günstigere Produkt zurückgreifen und in China dürften sich die bis vor kurzem noch geltenden coronabedingten Lockdowns negativ auf den Konsumgüterkonzern auswirken, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Während sich die aktuelle auf Wiederöffung ausgerichtete China-Politik im zweiten Halbjahr 2023 positiv bemerkbar machen dürfte, bleibe die Sicht auf das Europa-Geschäft begrenzt. Das betreffe auch den Zeitpunkt und die Bedingungen des Marktaustritts aus Russland./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 18:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 64,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m