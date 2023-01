Insgesamt verfolgt Infineon einen langfristigen Aufwärtstrend, ungeachtet der kurzzeitigen Einbrüche zu Corona und des Ukraine-Krieges. In der Spitze erreichte Infineon bei 43,84 Euro im November 2021 ihr vorläufiges Verlaufshoch und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Diese reichte etwas unter die Verlaufshochs von vor Corona von 23,00 Euro, dort konnte allerdings eine Stabilisierung vollzogen und eine Gegenbewegung initiiert werden. Der Sprung über das Niveau von 29,50 Euro hat damit einen mustergültigen Boden ausgelöst, der mit einem Folgeanstieg auch bestätigt wurde. Damit steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung, auch wenn das Kurspotenzial nicht gerade explosiv daherkommt.

EPS sinkt bis 2024

Gelingt es der Infineon-Aktie ein Niveau von mindestens 31,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würden unmittelbare Anstiegschancen zurück an die Novemberhochs bei 33,65 Euro aktiviert werden. Darüber könnte Infineon sogar an 35,18 Euro und somit eine wichtige charttechnische Marke aus den Fibonacci-Reihen anknüpfen. Der Bereich bis zum EMA 50 (Woche) bei 28,72 Euro wäre dagegen als neutral zu bewerten. In ungemütliches Fahrwasser gerät die Aktie dagegen erst unterhalb von 27,90 Euro, im Zuge dessen würden Abschläge auf 27,00 und darunter sogar 25,57 Euro möglich.