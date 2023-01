Büromärkte behaupten sich in schwierigem Umfeld Flächenumsatz auf Vorjahresniveau und im langjährigen Durchschnitt

Frankfurt/Main (ots) - Die deutschen Büromärkte haben sich in einem schwierigen

Umfeld im Jahr 2022 überzeugend behauptet. Der Flächenumsatz in den acht

Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und

München beläuft sich zum Jahresende auf gut 3,4 Mio. m². Damit wurde das

Vorjahresergebnis (ebenfalls 3,4 Mio. m²) eingestellt, und gleichzeitig liegt

das Resultat auf dem Niveau des langjährigen Durchschnitts. Dies ergibt die

Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



- Flächenumsatz von 3,4 Mio. m² auf Vorjahresniveau und im langjährigen

Durchschnitt (3,5 Mio. m²)

- Leerstand steigt um 4,6 % auf 5,3 Mio. m²

- Leerstandsquote nur in Essen, Düsseldorf und Frankfurt über 5 %

- Spitzen- und Durchschnittsmieten an allen Standorten gestiegen mit weiterer

Aufwärtstendenz