FSD Pharma Inc. gründet neue Tochtergesellschaft, um von Incentive-Programmen für die Arzneimittelentwicklung in Australien zu profitieren

FSD Pharma Inc. gibt drei wichtige Neuzugänge zum wissenschaftlichen und klinischen Expertenausschuss bekannt

FSD Pharma Inc. forscht an weiteren Produkten zur Deckung des akuten medizinischen Bedarfs bei Substanzen- bzw. Alkoholmissbrauch

Toronto, 9. Januar 2023 -- FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, widmet, gibt folgende Neuigkeiten bekannt:

- die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, um von Incentive-Programmen für die Arzneimittelentwicklung in Australien zu profitieren

- die Bestellung von Dr. Jeremy Chataway, Dr. Ashwin Dhanda und Dr. Anh Lê in seinen wissenschaftlichen und klinischen Expertenausschuss

- die Erforschung weiterer Produkte zur Deckung des akuten medizinischen Bedarfs bei Substanzen- bzw. Alkoholmissbrauch

FSD Pharma hat vor kurzem eine australische Tochtergesellschaft gegründet, um die Entwicklung von Lucid-Psych (Lucid-201) und möglicherweise auch anderen Arzneimittelkandidaten zu erleichtern. „Wir freuen uns über die Gründung unserer Tochter FSD Pharma Australia, mit der wir die großartige Gelegenheit zum raschen Ausbau unserer Pipeline bekommen“, erklärt Zeeshan Saeed, President von FSD Pharma. „Australien ist eine Hochburg für Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase. Mit unseren Arzneimittelentwicklungsprogrammen sind wir nun in der Lage, die Vorteile verschiedener staatlicher Incentive-Maßnahmen in Australien zu nutzen“, fügt Herr Saeed hinzu.

„Unsere immensen Fortschritte im Jahr 2022 verdanken wir neben der Teamarbeit in der Firmenzentrale von Lucid in Toronto auch der großartigen Unterstützung durch die namhaften Spezialisten in unserem wissenschaftlichen und klinischen Expertenausschuss. Ich freue mich wirklich sehr, dass Dr. Chataway, Dr. Dhanda und Dr. Lê eingewilligt haben, sich unserem internationalen Gremium anzuschließen und ihren Beitrag zu unseren bestehenden und neuen Programmen zu leisten“, so Dr. Lakshmi Kotra, CEO von Lucid Psycheceuticals, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma. „Wir setzen unsere Innovationstätigkeit fort und richten dabei das Augenmerk auf einige der herausforderndsten und dringlichsten Bedürfnisse der modernen Medizin. Neben unseren laufenden Programmen zum Mastzellaktivierungssyndrom, zur Multiplen Sklerose und zur psychischen Gesundheit werden auch unsere Forschungsprogramme vom kollektiven Fachwissen unserer namhaften Berater enorm profitieren“, fügt Dr. Kotra hinzu.