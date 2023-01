PEKING, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- China hat am Sonntag einige COVID-19-Beschränkungen für internationale Passagierflüge aufgehoben. Angesichts des nahenden Frühlingsfestes dürfte der inländische und internationale Tourismus an Fahrt gewinnen.

Nach Angaben der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde werden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass der Frachtverkehr in verschiedenen Flughäfen so schnell wie möglich wieder auf das Niveau vor Ausbruch der Epidemie zurückgeführt wird und dass der Ausreiseverkehr für chinesische Bürger in geordneter Weise wieder aufgenommen werden kann.