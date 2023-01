Shanton untersucht erste Testpersonen in Phase-IIb-Studie über refraktäre/tophöse Gicht (Knotengicht) mit SAP-001

BRIDGEWATER, New Jersey, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Shanton Pharma, ein im Bereich klinischer Studien tätiges Biotech-Unternehmen, das ein bahnbrechendes Medikament zur Behandlung von refraktären und tophösen Gichtpatienten entwickelt, gab heute den Beginn seiner Studie RID GOUT bekannt, einer Phase-IIb-Studie für das Prüfpräparat SAP-001 von Shanton.

„Gicht ist eine chronische Speicherkrankheit mit schwerwiegenden Begleiterkrankungen, die mit einer Anreicherung von Harnsäure in Gelenken und anderen Geweben und Organen einhergeht. Hier herrscht eindeutig ein ungedeckter medizinischer Bedarf, da die Betroffenen nur sehr wenige Möglichkeiten haben, ihre (chronische) refraktäre und tophöse Gicht zu behandeln", so Dr. Zhenhua Huang, Vorsitzender von Shanton Pharma. „Mit seinem sehr erfahrenen Team ist Shanton gut aufgestellt, um dieser unterversorgten Patientengruppe basierend auf dem vielversprechenden Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil von SAP-001 eine optimierte Lösung sowohl für die Auflösung von Tophi als auch für die Normalisierung der Serumharnsäure zu bieten."

Informationen zu Gicht

Gicht ist die am häufigsten auftretende Form der entzündlichen Arthritis und die zweithäufigste Stoffwechselerkrankung, die durch einen zu hohen Harnsäurespiegel im Blut verursacht wird, wobei allein in den USA 10 Millionen Menschen betroffen sind. 1 Hyperurikämie, d. h. ein erhöhter Serumharnsäurespiegel, kann im Laufe der Zeit zu Gicht führen, wenn sich Uratkristalle in Gelenken (Tophi) und anderen Körpergeweben ablagern und Entzündungsreaktionen und schmerzhafte Gichtanfälle (Flares) verursachen. Wiederkehrende Gichtanfälle sind belastend und können zu Gelenkschäden und Gelenkverformungen führen.

Etwa ein Drittel der diagnostizierten Patienten in den USA wird mit uratsenkenden Therapien (ULTs) behandelt, aber nur die Hälfte dieser Betroffenen spricht auf die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten ausreichend an oder verträgt sie. Somit bleiben über eine Million Menschen in den USA und mehr als 8 Millionen Betroffene weltweit ohne Behandlungsmöglichkeiten. 2,3