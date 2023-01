Düsseldorf (ots) - Duplexmedia vollzieht nach 13 Jahren einen Wandel und tritt

ab dem 09.01.2023 mit dem neuen Namen dxm auf. Die erfolgreichen Projekte

zeigen, dass dxm der Partner für mittelständische Unternehmen ist, bei dem die

digitale Transformation im Fokus steht.



"Es wird Zeit, dass wir unsere Kompetenz mit unserem Namen nach außen tragen",

so der Geschäftsführer Markus Mazur. dxm leitet sich von digital experts and

makers ab, doch bleibt den Wurzeln, als Abkürzung von Duplexmedia, treu.





Digitalisierung trifft auf MarketingIm Entstehungsjahr 2009 stand Duplexmedia für Design und Programmierung. Diesebeiden Welten wurden auf einem Medium zusammengebracht: Der Website. Heutegehört zu einer erfolgreichen Digitalstrategie mehr als eine Website. Deshalbtrifft bei dxm Digitalisierung auf Marketing, was besonders für den Mittelstandein essentielles Thema darstellt. Denn die Wertigkeit digitaler Lösungenentsteht über das Design - auch bei einem B2B Onlineshop.Mit Blick auf die Digitalisierung im Mittelstand beobachtet Mazur immer wieder:"Privat bestellt jeder bei Amazon, aber googeln Sie mal nach"Fax-Bestellschein". Sie werden sich wundern, wie viele Unternehmen so ihrenBestellalltag bestreiten."Digitalen Fortschritt gestaltenWelche Werte vertreten wir und was ist unser gemeinsames Ziel? Diese Fragenbeschäftigte die Agentur im Jahr 2022 und sie kam zu dem Ergebnis: Wir gestaltendigitalen Fortschritt. Wir sind dxm.Auf der Kundenliste der Agentur stehen deutsche mittelständische Unternehmen mit80 bis 400 Mitarbeitenden. Bereits seit dem Jahr 2018 zählt dxm zu denzertifizierten Beratern der "go-digital" Förderung des Bundesministeriums fürWirtschaft und Klimaschutz. Über diese Förderung können mittelständischeUnternehmen Maßnahmen zur Digitalisierung ihres Unternehmens durchführen undeinen Zuschuss für Beratungsleistungen erhalten. Mithilfe dieser Förderungunterstützt die Digitalagentur KMUs dabei, digitale Transformation erlebbar zumachen.