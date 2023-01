US-Zulassungsbehörde FDA erteilt weitere "Breakthrough Device Designation" für Bluttest zur Diagnose von unzugänglichen ZNS Tumoren

London (ots/PRNewswire) - Erster Bluttest, der maligne Gehirntumore, bei denen

eine konventionelle Biopsie nicht möglich ist, mit hoher Präzision erkennen

kann; klinischer Nachweis erfolgte anhand einer prospektiven, verblindeten

Studie am Imperial College in London.



Datar Cancer Genetics gibt bekannt, dass die US- amerikanische Food and Drug

Administration (FDA) seinem Bluttest zur Diagnose von ZNS Tumoren eine

"Breakthrough Device Designation" erteilt hat. Dies ist bereits der dritte Test

des Unternehmens, dem die FDA eine solche Einstufung gewährte. Zuvor hatten

bereits Datars Bluttests zur Früherkennung von Prostata- bzw. Brustkrebs beide

eine "Breakthrough Device Designation" erhalten.