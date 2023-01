BERLIN - Die deutsche Pharmaindustrie erwartet nach glänzenden Geschäften mit Corona-Impfstoffen schwierigere Zeiten. Während die Sonderkonjunktur aus der Pandemie schwindet, spürt die Branche Kostendruck aus der Politik und die teurere Energie. 2023 werde der Umsatz um knapp 5 Prozent und die Produktion um 1,8 Prozent gemessen am Vorjahr fallen, heißt es in einer Prognose des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Beschäftigung werde nach dem starken Stellenaufbau der vergangenen Jahre bei 118 000 Menschen stagnieren. Der VFA warnte vor ausländischer Konkurrenz und mahnte Reformen im Gesundheitssystem an.

BERLIN - Der Mobilfunkanbieter Telefónica mit Marken wie O2 und Blau will seine Preise erhöhen. "Mehr Leistung zum selben Preis ist - anders als früher - nicht mehr möglich", sagte Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas dem "Handelsblatt". Er verwies auf Investitionen für den Netzausbau. Zugleich kündigte er Verbesserungen bei Inklusivleistungen an. Es gehe nicht "um platte Preisaufschläge". Die Deutsche Telekom teilte dem "Handelsblatt" zur Frage möglicher Preiserhöhungen mit, sie halte sich "alle Optionen" offen. Vodafone habe eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es.

CES: Technik-Messe mit wieder deutlich mehr Besuchern



LAS VEGAS - Die Technik-Messe CES in Las Vegas ist nach einer Corona-Delle auf dem Weg zu alter Größe. Von Donnerstag bis Sonntag kamen 115 000 Besucher, wie die US-Branchenvereinigung CTA als Veranstalter mitteilte. Vor einem Jahr erreichte die erste CES seit Ausbruch der Pandemie rund 45 000 Teilnehmer - nach 171 000 Anfang 2020. Im Jahr 2021 beschränkten sich die Veranstalter auf ein Online-Event.

US-Arzneibehörde lässt Alzheimer-Medikament von Biogen und Eisai zu

SILVER SPRING - Die US-Arzneibehörde FDA hat eine beschleunigte Zulassung für ein Antikörper-Medikament vergeben, das ein Fortschreiten von Alzheimer im frühen Stadium verlangsamen soll. In den Wochen vor der Entscheidung am Freitag war Kritik an der Behandlung mit dem Antikörper Lecanemab aufgekommen, weil es in Testreihen zu Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und Blutungen im Gehirn gekommen war.