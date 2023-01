Resonetics übernimmt das Geschäft von SAES Medical Nitinol

Erweiterung der Kapazitäten für die Herstellung von Nitinol-Rohstoffen und -Komponenten, um dem wachsenden Bedarf der Branche an technologischen Fortschritten in einer Reihe von therapeutischen Bereichen gerecht zu werden

NASHUA, New Hampshire, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Resonetics gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über die Übernahme der Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. von SAES Getters S.p.A, Mailand, Italien, unterzeichnet hat. Beide übernommenen Unternehmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und sind in Bethel (Connecticut), New Hartford (New York) und Menlo Park (Kalifornien) tätig. Resonetics wird von Fonds unterstützt, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle und dem führenden Private-Equity-Unternehmen GTCR verwaltet werden. Die Transaktion wird mit 900 Millionen US-Dollar bewertet.